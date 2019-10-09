اخبار الرياضه

رفع الأثقال يكشف أسماء اللاعبين المتورطين فى أزمة المنشطات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال يكشف أسماء اللاعبين المتورطين فى أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد رفع الأثقال خطابًا بالخمسة لاعبين الذين ظهرت عينتهم إيجابية، إلى اللجنة الأولمبية المصرية، وجاء من ضمن اللاعبين الخمس البطلة الأولمبية سارة سمير .

والخمس لاعبين هم، سارة سمير وسمر حبشي وسلمي فرج ومصطفى منصور وعبد الرحمن السيد.

ووافق اتحاد رفع الاثقال برئاسة محمود محجوب، علي قرار اللجنة الأولمبية بتجميد الاتحاد لحين إقرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتم الكشف صباح اليوم، عن وجود خمس عينات إيجابية في اللاعبين المصريين الذين مثّلوا مصر في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.  

وأصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا، اليوم، بشأن القرارات التى صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال الدائرة خلال الفترة الحالية وأهمها تجميد الاتحاد لحين التحقيق في العينات الإيجابية .

Advertisements

وفي الإطار ذاته، أعلن الربّاع المصري محمد إيهاب، اعتزال ممارسة لعبة رفع الأثقال، حال استمرار قرار إيقاف الاتحاد المصري، وحرمان اللاعبين المصريين من المشاركة في كل البطولات.

 

 

 


خطاب الاثقال

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع الأثقال يكشف أسماء اللاعبين المتورطين فى أزمة المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا