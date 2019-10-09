شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال يكشف أسماء اللاعبين المتورطين فى أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد رفع الأثقال خطابًا بالخمسة لاعبين الذين ظهرت عينتهم إيجابية، إلى اللجنة الأولمبية المصرية، وجاء من ضمن اللاعبين الخمس البطلة الأولمبية سارة سمير .

والخمس لاعبين هم، سارة سمير وسمر حبشي وسلمي فرج ومصطفى منصور وعبد الرحمن السيد.

ووافق اتحاد رفع الاثقال برئاسة محمود محجوب، علي قرار اللجنة الأولمبية بتجميد الاتحاد لحين إقرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتم الكشف صباح اليوم، عن وجود خمس عينات إيجابية في اللاعبين المصريين الذين مثّلوا مصر في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.

وأصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا، اليوم، بشأن القرارات التى صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال الدائرة خلال الفترة الحالية وأهمها تجميد الاتحاد لحين التحقيق في العينات الإيجابية .

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وفي الإطار ذاته، أعلن الربّاع المصري محمد إيهاب، اعتزال ممارسة لعبة رفع الأثقال، حال استمرار قرار إيقاف الاتحاد المصري، وحرمان اللاعبين المصريين من المشاركة في كل البطولات.