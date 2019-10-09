عبد الله السعيد : أنسوا الماضي ودعمونا في الحاضر من أجل مستقبل رائع للفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر، أن جميع اللاعبين في غاية التركيز لتقديم مرحلة جديدة ، مشيراً إلى أنه لابد أن يثبت كل لاعب نفسه مع المنتخب.
ويستعد المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي للفراعنة قبل مباراة بتسوانا الودية والمقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري.
وقال عبد الله السعيد في تصريحات لقناة تايم سبورت: "أنسوا الماضي ودعمونا في الحاضر من أجل مستقبل رائع للفراعنة".
وأضاف السعيد، أن هذه الفترة جديدة بطوح جديد ، مؤكداً أن اللاعبين ستقدم أفضل ما لدينا خلال الفترة المقبلة ونحتاج مساندة ودعم الجماهير ، مشيراً إلى أن مباراة بتسوانا تعد بداية للمنتخب الجديد والجماهير تريد أن ترى شكل جديد للفريق
وأشار لاعب بيراميدز، إلى أن المنتخب لم يكن موفق الفترة الماضية ولكن الفترة المُقبلة هدفنا أمم أفريقيا والصعود لكأس العالم.
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