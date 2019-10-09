شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 8 / 10/ 2019 كاف يقرر إعادة مباراة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، كاف يعلن إقامة مباراة وجينيراسيون 24 أكتوبر و4 أيام لتحديد الملعب، اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة.

كاف يعلن إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون 24 أكتوبر و4 أيام لتحديد الملعب

أصدر اتحاد الكرة الأفريقى "كاف" بيانًا رسميًا لتوضيح القرارات التى اتخذت بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا. مرتضى منصور يشترط مواجهة جينيراسيون على استاد القاهرة بحضور جماهيرى علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى، خلال الشهر الجارى. مرتضى منصور: لن أواجه الأهلى قبل إعادة مباراة جينيراسيون فوت أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه لن يوافق على خوض فريقه، مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى.

جينيراسيون لـ"الخليج 365": جاهزون لمواجهة الزمالك بعد قرار إعادة المباراة

كشف مادو توريه رئيس نادى جينيراسيون فوت السنغالى، عن تلقى ناديه القرار الرسمي بإعادة مباراته مع الزمالك، يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الصادر اليوم بإعادة اللقاء فى الموعد الجديد.

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع بالدوري والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري . Advertisements

الأهلي يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك

رفض النادى الأهلى تأجيل مباراة الزمالك المُقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على ضرورة إقامة اللقاء في الموعد المُتفق عليه منذ انطلاق المسابقة قبل عدة اسابيع.

تدريب الزمالك.. جلسة عتاب وتأهيل و11 غائبًا قبل مواجهة الأهلى

استأنف فريق الزمالك تحت قيادة الصربى ميتشو، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى فى ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة مباراة الأهلى المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى في الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يحصل على إذن ميتشو لإضافة عنصر جديد فى جهازه المعاون

حرص مسئولو نادى الزمالك، على الحصول على إذن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لإضافة عنصر جديد ضمن جهازه المعاون، من أجل مساعدته فى القيادة الفنية.

سوبر كورة يكشف وسيلة شيكابالا للحاق بمواجهة الأهلي بقمة الدورى

يسابق الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الزمن من أجل اللحاق بمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

رسميًا.. الأمن يرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة