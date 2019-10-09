برج العرب يقترب من استضافة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

تـوصل اتحاد الكرة لاتفاق مبدئي مع الجهات الأمنية، على نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب.

ومن المنتظر أن يحسم الامن موافقته من عدمها على نقل المباراة من ستاد القاهرة لملعب برج العرب خلال الساعات المقبلة. والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب.ومن المنتظر أن يحسم الامن موافقته من عدمها على نقل المباراة من ستاد القاهرة لملعب برج العرب خلال الساعات المقبلة.

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