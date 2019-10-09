تـوصل اتحاد الكرة لاتفاق مبدئي مع الجهات الأمنية، على نقل مباراة القمة بين الأهليوالزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب.
ومن المنتظر أن يحسم الامن موافقته من عدمها على نقل المباراة من ستاد القاهرة لملعب برج العرب خلال الساعات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر برج العرب يقترب من استضافة قمة الأهلي والزمالك في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.