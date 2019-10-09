احتل رمضان درويش لاعب منتخب مصر للجودو المركز الخامس لمنافسات وزن ١٠٠ كجم فى بطولة جراند سلام ، والمقامة حاليا في البرازيل .

وجاء درويش في المركز الخامس بعدما تعرض للإصابة في مباراة نصف النهائي لينسحب من مباراة الميدالية البرونزية.

وكان درويش قد تأهل الى نصف النهائي بعد فوزه على بطلى المجر و أمريكا بالايبون فى دورى ال١٦ و ربع النهائى على التوالي. في البرازيل .وجاء درويش في المركز الخامس بعدما تعرض للإصابة في مباراة نصف النهائي لينسحب من مباراة الميدالية البرونزية.وكان درويش قد تأهل الى نصف النهائي بعد فوزه على بطلى المجر و أمريكا بالايبون فى دورى ال١٦ و ربع النهائى على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان درويش يحقق المركز الخامس ببطولة جراند سلام بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.