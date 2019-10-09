منتخب مصر للصالات يفوز على الإمارات وديًا

حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح فوز مثير علي المنتخب الاماراتي بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة بنادي البطائح بامارة عجمان ضمن معسكر المنتخب الوطني بالامارات استعدادا لبطولة افريقيا بالمغرب يناير 2020.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي وظهر خلاله الفراعنة بشكل جيد واهدروا العديد من الفرص عن طريق احمد موزه و مصطفي عيد و المعتز بالله و محمد سعيد

وفي الشوط الثاني واصل ابناء هشام صالح الضغط علي المنتخب الاماراتي وتمكن خالد عبدالله من تسجيل الهدف الاول وحاول اصحاب الارض تسجيل هدف التعادل الا ان تالق

محمود شوبير حال دون ذلك بتصديه لفرصتين للامارات قبل ان ينجح محمد سعيد في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة.

عقب الهدف اجري الجهاز الفني للامارات تغيير بنزول لاعب في وسط الملعب بدلا من حارس المرمي بغرض الضغط وتمكنوا من تسجيل الهدف الاول.

وتمكن منتخب مصر من استغلال الموقف واحرز طارق حسن الهدف الثالث وقبل نهاية المباراة تمكن المنتخب الاماراتي من تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بثلاثية لهدفين.

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وشهد اللقاء حضور الشيخ عبدالله عمران الامين العام لاتحاد الكرة

بالامارات والشيخه ندا عسكر الامين العام لكرة الصالات بإمارة الشارقة وكانوا في استقبال بعثة المنتخب المصري برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق التي اكدت علي سعادتها بحفاوة الاستقبال وتزليل كل الصعوبات امام منتخب مصر.

من جانبه اكد هشام صالح ان المباراة جاءت قوية وشهدت ندية وحماس من جانب المنتخبين واكد علي ان لاعبيه قدموا اداء قوي وكانوا قريبين من تسجيل اكثر من هدف الا ان اهدار الفرصة السهلة حال دون ذلك خاصة في الشوط الاول.

واشار الي انه اعطي تعليماته بين شوطي اللقاء بضرورة ترجمة الاداء القوية لأهداف وتمكنوا مم تسجيل ثلاثة اهداف.

ومن المقرر ان يخوض منتخب الفراعنة مباراة اخري مع منتخب الامارات غدا الاربعاء في ختام معسكر الفريق بالامارات حيث تعود البعثة لارض الوطن يوم 11 اكتوبر.