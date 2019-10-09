رياضة | 3 أسباب جعلت مانشستر سيتي يفقد 8 نقاط في بداية البريميرليج

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 3 اسباب جعلت مانشستر سيتي يفقد هذا العدد من النقاط في بداية الموسم.

1- روتيشن بيب جوارديولا

يسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا دائما على جاهزية جميع اللاعبين حيث لم يثبت حتى الآن على تشكيل أساسي للفريق هذا الموسم ويدخل الفريق كل مباراة بتغير أكثر من لاعبين أو ثلاث لاعبين عن المباراة التي تسبقها وهناك بعض المباريات التي يتغير خلالها أكثر من 5 لاعبين، مما جعل الفريق واللاعبين لم ينسجموا على الأداء بشكل ثابت.

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2- إصابات كيفين دي بروين يعد اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين من أهم العناصر في تشكيلة بيب جوارديولا في المواسم الماضية، ولكن هذا الموسم تعرض دي بروين لإصابتين في بداية الموسم وفي المباراة الماضية التي خسرها الفريق ضد ولفرهامبتون، وهذا يجعل الفريق يواجه مشاكل في الجانب الهجومي لصناعة الفرص، وغاب دي بروين عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراتين وتعرض الفريق للهزيمة في المواجهتين ضد نوريتش سيتي والولفز.