رياضة | سولشاير محذرًا لاعبي مانشستر يونايتد: مصيري معلق بأيديكم !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير محذرًا لاعبي مانشستر يونايتد: مصيري معلق بأيديكم ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن مواجهة ليفربول بالجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى 20 أكتوبر، سيكون لها دوراً كبيراً فى حسم مستقبله التدريبي مع كتيبة الشياطين الحمر.

ومن الجدير بالذكر أنه تتراجع بصورة ملحوظة نتائج وأداء فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم ببطولة الدورى الإنجليزى، حيث تلقى المان يونايتد خسارة أخيرة ضد نيوكاسل يونايتد 0-1، ليهبط إلى المركز الـ12 فى جدول المسابقة برصيد 9 نقاط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد حذر لاعبيه من أن قرار الإقالة قد يصدر مباشرةً ضده إذا تعرضوا للهزيمة على أولد ترافورد أمام ليفربول الإنجليزى 20 أكتوبر بعد فترة التوقف الدولى.

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وشدد سولشاير أيضًا على لاعبى مانشستر يونايتد، بضرورة أن المدير الفنى الجديد الذى سيُعين من النادي بعده لن يدعمهم بالضرورة كما يفعل.

وفي سياق متصل، فقد حقق مانشستر يونايتد أسوأ بداية موسم له منذ 30 عامًا بعد هزيمته (1-0) أمام نيوكاسل الإنجليزى يوم الأحد، حيث بات على بُعد نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

ووصف سولشاير أداء اللاعبين بعد المباراة وللأسبوع الثانى على التوالى بأنه "مُحرج"، وحذرهم من أن وظيفته أصبحت الآن على المحك، وفاز أولى جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد فى خمس مباريات فقط من آخر 23 لعبها الفريق.

ومن جهدعم نائب الرئيس التنفيذى للنادى إد وودوارد خطط إعادة البناء لسولشاير مع التركيز على الشباب ولكن يونايتد قد يكون حتى يكافح فى معركة الهبوط.