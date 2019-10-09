رياضة | ساوثغيت من مدرب مؤقت إلى مُفجر ثورة الإنجليز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساوثغيت من مدرب مؤقت إلى مُفجر ثورة الإنجليز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرت 3 سنوات منذ أول مباراة قاد فيها غاريث ساوثغيت منتخب إنجلترا لكرة القدم، وانتهت تلك المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بفوز إنجلترا 2-0 على مالطا بحضور 81 ألف متفرج كان قليل منهم فقط يراهن على استمرار بقاء المدرب في منصبه لفترة طويلة.

وتولى ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً السابق، المهمة بعد إقالة سام ألاردايس بعد 67 يوماً فقط قضاها في المنصب عقب تحقيق لصحيفة ديلي تليغراف زعمت فيه أن المدرب أسدى نصائح لصحافيين متخفين للالتفاف على القواعد المنظمة لملكية أطراف ثالثة لحقوق اللاعبين.

وعين ساوثغيت في البداية بشكل مؤقت لقيادة سفينة منتخب إنجلترا وسط أمواج عاتية بعد خروج مهين أمام إيسلندا في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا تحت قيادة المدرب السابق روي هودجسون.

وبعد مرور 3 سنوات نجح ساوثغيت في تحويل منتخب إنجلترا إلى فريق يتمتع بالحيوية وأصبح واحداً من المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة أوروبا التي ستقام العام المقبل.

ومن بين 37 مباراة خاضتها إنجلترا بقيادة ساوثغيت حققت 21 انتصاراً وتعادلت في تسع مباريات وخسرت سبع مرات، والأهم من كل هذا أن ساوثغيت وضع ثقته في لاعبين شبان وطور أسلوباً ممتعاً يعتمد على السرعة ويدعو للفخر عند الفوز أو حتى عند الهزيمة بعد أن جعل أداء منتخب إنجلترا مثيراً مرة أخرى.

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وأصبح الرجل واحداً من أكثر مدربي إنجلترا شهرة منذ أن قاد تيري فينابلز المنتخب لقبل نهائي بطولة أوروبا 1996 على أرضه.

وسجل المنتخب الإنجليزي 19 هدفاً في أربع مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2020 وسيواجه منتخب التشيك الجمعة المقبل، ثم بلغاريا بعدها بثلاثة أيام، ولا يكاد أحد يتوقع شيئاً بخلاف تحقيق انتصارين جديدين مؤكدين يضمنان تأهل إنجلترا للنهائيات.

وكان تأهل إنجلترا للدور قبل النهائي في كأس العالم إنجازاً رائعاً.