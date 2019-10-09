رياضة | الرجاء يفوز علي دمنهور وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يفوز علي دمنهور وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لنادي الرجاء بقيادة هاني العقبي، على فريق دمنهور بهدفين مقابل هدف استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى القسم الثاني.

سجل هدفي الرجاء بلال جمال ومحمود عبدالعاطي، ولدمنهور وحيد محسن.

واتسمت المباراة بالقوة والاثاره وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية، وأحرز أهداف اللقاء لرجاء بلال جمال ومحمود عبدالعاطي ولدمنهور وحيد محسن.

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وحرص أحمد ساري المدير الفنى لدمنهور علي التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال الفترة السابقة .

كما شهد اللقاء إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين من جانب الفريقين للوصول إلي التشكيل الأمثل قبل بدء مسابقة القسم الثاني.

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، ،وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.

وكان دمنهور قد خاض العديد من التجارب الودية وعددهم 13 تجربة ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق شرطة مطروح، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع الأتحادالسكندري، وسبورتنج، وأخرى مع طنطا، ونادي كوم حمادة، وأيتاي البارود ،وحوش عيسي ، ومركز شباب كوم حمادة، وغزل شبين، وسبورتنج للمرة الثانية وشرطة مطروح ، ومياه البحيرة.