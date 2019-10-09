رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يدفع نجمي الريال للرحيل وراموس يثير الجدل من جديد وبيريز يخطط لضم الصفقة القنبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يدفع نجمي الريال للرحيل وراموس يثير الجدل من جديد وبيريز يخطط لضم الصفقة القنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عودة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد لاهتمامات الملكي وبات الهدف الأول لزين الدين زيدان المدير الفني للفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- قائد الملكي يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

أثار سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الجدل على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث صورة لظهره بعد إزالته لجميع الوشوم الموجودة عليه.

وعلق النجم الإسباني الصورة قائلاً : "شباك نظيفة" و"إعلان"، حيث أنه من الواضح أنها حملة إعلانية فقط.

وخلال فترة الاستراحة الدولية، تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة ظهر سيرجيو راموس بدون أية وشوم والمثيرة للاهتمام.

وعلى الرغم من عدم وضوح ماهية العلامة التجارية التي سيتم الإعلان عنها إلا أن راموس لم يتخلص من وشومه مطلقًا، حيث يفتخر النجم الإسباني بكل وشم يحكي جزءا من حياته المهنية والشخصية.

وأشادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بالإسباني سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وأكدت أنه فخر منتخب بلاده وأنه أفضل لاعب كرة قدم إسباني في التاريخ استناداً للأرقام التي يمتلكها.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن راموس كان لاعباً ثابتًا بلا منازع مع جميع المدربين منذ عام 2005 وهو العام الذي ظهر فيه لأول مرة. وفي حال كل ما سبق لم يكن كافيًا، فلا يوجد شك بحب راموس لإسبانيا.

واستعرضت الصحيفة الإسبانية أرقام راموس مع الماتادور الإسباني، حيث خاض 167 مباراة دولية، فاز في 125 وتعادل في 23 مباراة وخسر 19 مباراة وسجل 21 هدفاً، وتوج بكأس العالم وبطولتين كأس أوروبا بالإضافة إلى بطولة أوروبا تحت 19 سنة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس خاض 167 مباراة دولية أكثر من زوبازاريتا الذي لعب 41 مباراة وإنيستا الذي لعب 36 مباراة.

- نجم مانشستر يونايتد مازال هدف زيدان

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد مازال هدفا أساسيًا لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان لا يشعر بالقلق بسبب تراجع مستوى نجم خط الوسط مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي وأن مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا مازال يعمل خلف الكواليس لإتمام هذه الصفقة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا فشل في الظهور كقائد في مانشستر يونايتد حتى الآن في الموسم الحالي ومازال يكافح من أجل التألق في المباريات بعد سلسلة الإصابات التي داهمته مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان لا يشعر بالقلق من تراجع مستوى الفرنسي لأنه لا يزال يريد جلب نجم خط الوسط إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الشاب فيديريكو فالفيردي نجم خط الوسط لا يقدم ما يكفي من أجل إقناع زيدان للتخلي عن فكرة مطاردة بوجبا.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن بوجبا يريد البقاء في قلعة الأولد ترافورد إذا ضاعف الشياطين الحمر راتبه إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وأن رايولا يعمل بجد وراء الكواليس لتجهيز انتقال النجم الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية نهاية الشهر الماضي بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد مضاعفة عقده الحالي من أجل الاستمرار في قاعة الأولد ترافورد.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن بول بوجبا مطلوب في كبار أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بوجبا سيكون حريصًا على الرحيل عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل السعي وراء عقد مالي كبير ولكنه لا يمانع أيضًا البقاء في صفوف المان يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق إلا إذا تم تعديل عقده ماديًا بشكل مناسب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا يتقاضى حاليًا 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا بواقع 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يشعر النجم الفرنسي بأنه يستحق راتب أكبر من ذلك وبالإضافة إلى إهتمام الأنديه الأوروبية الكبرى بالفوز بخدماته فإن الفائز بلقب كأس العالم يأمل الحصول على 600 ألف إسترليني في الأسبوع من خلال عقده الجديد.

- مفاجأة.. نجم ريال مدريد على أعتاب الرحيل من النادي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على اقتراب رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن الجناح الويلزي جاريث بيل، أصبح على أعتاب الرحيل الرحيل من صفوف ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وكان بيل قد استبعد من قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مديد في مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أن الجناح الويلزي شارك في 6 مباريات بالدوري الإسباني للموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وقام بصناعة مثلهما.

- توتنهام يكشف عن مذبحة كروية لنجومه في الميركاتو الشتوي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على مذبحة كروية منتظرة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن ريال مدريد ينتظر تفريط إدارة توتنهام في نجوم لاعبي الفريق الأول، خلال الانتقالات القادمة، من أجل الظفر بخدمات نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن.

وأضافت الصحيفة، أن السبيرز ينوي بيع عدد من النجوم خلال انتقالات يناير على رأسها إريكسن، سيرجي أورير، داني روز، إريك داير، فكيتور وايناما.

ومن الجدير بالذكر أن توتنهام يمر بنتائج سلبية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كان أخرها الخسارة أمام برايتون بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

- ليس جاريث بيل.. نجم جديد يغادر ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نجم جديد داخل أروقة ريال مدريد في مغادرة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ويبدو أن الجناح الويلزي جاريث بيل، ليس الوحيد الذي يرغب في مغادرة النادي الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم مشاركة عدد كبير من النجوم، لينضم إليه الإسباني إيسكو.

وقال الصحفي الشهير إدواردو إيندا خلال تصريحاته في برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني: "إيسكو سيغادر ريال مدريد في الانتقالات اقادمة بسبب رغبته في المشاركة بكأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020.

وأضاف: "إيسكو يسعى لمغادرة الميرنجي، تخوفاً من عدم استدعائه لبطولة الأمم الأوروبية، بسبب عدم مشاركته مع ريال مدريد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يؤكد عدم استدعائه لقائمة المنتخب الإسباني في حالة استمرار هذا الوضع".

ومن الجدير بالذكر أن إيسكو شارك في 3 مباريات فقط في الموسم الحالي، وذلك تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

- ريال مدريد يخطط لجعل محمد صلاح هو أغلى صفقة في تاريخ النادي

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط من أجل التعاقد مع نجم ليفربول وجناح منتخب مصر، محمد صلاح، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث سيحاول ريال مدريد إستغلال فكرة أن صلاح لا يعيش أفضل أيامه على المستوى الشخصي مع ليفربول في هذا التوقيت من أجل إقناعه بالإنتقال نحو النادي الملكي.

وأكد موقع "دون بالون" الإسباني، أن إدارة ريال مدريد قد قررت بشكل نهائي رفع عرضها المقدم إلى محمد صلاح من 150 مليون يورو إلى 170 مليون يورو، وهو ما يجعل محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد في حالة موافقة ليفربول على رحيل الفرعون المصري نحو ملعب سنتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الإسباني، أن بعض المصادر في مدريد تقول أن ريال مدريد يريد تعويض رحيل كريستيانو رونالدو بإستقدام إسم لامع قادر على الترويج للفريق خارج الملعب، وحمل الفريق داخل الملعب مثلما كان يفعل رونالدو، والإدارة في مدريد الآن لديها أن أفضل خيار لهذا الأمر هو الدولي المصري محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح كان قد نجح في تسجيل 4 أهداف رفقة ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 أسابيع وهي بداية تعتبر الأضعف لمحمد صلاح مع ليفربول منذ إنضمامه لصفوف النادي في صيف عام 2017، وسيلعب صلاح في المباراة القادمة مع ليفربول في بطولة الدوري أمام مانشستر يونايتد، والذي لم ينجح صلاح في هز شباكه على الإطلاق في 4 مواجهات سابقة.

- ريال مدريد يقرر تجديد عقد نجم الفريق لمد 3 مواسم جديدة

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط الآن لإعلان إتفاقه بشكل رسمي مع نجم الفريق لتجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم جديدة، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب رفقة النادي الملكي في الشهور الأخيرة.

وأشار برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إلى نجاح مسؤولي ريال مدريد في الحصول على موافقة مبدائية من قبل كريم بنزيما وممثليه للتوقيع على عقد جديد رفقة النادي الملكي يستمر لمدة 3 سنوات جديدة، وينتهي في صيف عام 2022، على أن يكون راتب اللاعب والمهاجم الفرنسي مع ريال مدريد يصل لنحو 11 مليون يورو في العقد الجديد.

الجدير بالذكر، أن كريم بنزيما يملك عقد حالي رفقة النادي الملكي يستمر حتى مطلع عام 2021، ويحصل على راتب سنوي يصل لنحو 8 مليون يورو، ولكن ريال مدريد يريد تمديد هذا العقد وجعله ينتهي في صيف عام 2022، مع حصول المهاجم الفرنسي على زيادة تصل لنحو 3 مليون يورو في السنة الواحدة ليصبح راتبه السنوي 11 مليون.

الجدير بالذكر، أن كريم بنزيما قد أصبح هو الهداف الأول لنادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو نحو نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث أشارت إحصائية جديدة أن كريم بنزيما هو أكثر لاعب قد سجل أهدافًا في بطولة الدوري الإسباني في عام 2019 رفقة ليونيل ميسي، حيث سجل كلًا منهما 21 هدف حتى الآن.

- توتنهام يرد على انتقال إيركسن إلى ريال مدريد

رد نادي توتنهام الإنجليزي على شائعات رحيل نجم الفريق كريستيان إيركسن إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط إيركسن بالانضمام لريال مدريد في يناير المقبل حيث يحق له التعاقد مع فريق جديد بعدما رفض تمديد عقده مع توتنهام والمقرر انتهائه في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة “تايمز” الانجليزية، إن نادي توتنهام يريد التفريط في خدمات كريستيان إريكسن في يناير المقبل بعدما رفض الدنماركي الدولي فكرة تجديد عقده مع السبيرز والذي ينتهي في شهر يونيو.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد حاول ضم إريكسن في فترة انتقالات الصيف بعد أن فشل الملكي في حسم صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

- ماركا: بنزيما هو متسيد التسجيل في ريال مدريد منذ عودة زيدان

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تقريرا حول تآلق اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وقالت ماركا:" كريم بنزيما الآن هو متسيد التسجيل في ريال مدريد منذ عودة زيدان وانه في غياب كريستيانو لم يجد زيدان حلًّا أفضل من بنزيما الذي سجل 14 هدفًا في 16 مباراة، على عكس عصر وجود رونالدو، حيث كانت فجوة التسجيل كبيرة بين البرتغالي والثنائي بنزيما وبيل".

وأضافت ماركا أن ريال مدريد لم ينجح بتحقيق نتيجة كبيرة سوى ضد غرناطة عندما سجل 4 أهداف، ويتصدر النادي الملكي جدول الترتيب وبرصيده 16 هدفًا خلف برشلونة الذي سجل 20 هدفًا وكذلك فياريال الذي سجل 19 هدف، زيدان يبحث عن الأهداف ولكن ليس فقط من بنزيما.

ومنذ عودة زيدان، سجل بنزيما 14 هدفًا حيث يعتبر الأكثر، ويليه بيل بثلاثة أهداف ثم ماريانو الذي سجل هدفين في 5 مباريات، وأخيرًا إيسكو برصيد هدفين في 14 مباراة.

- مانشستر سيتي يُهدد ريال مدريد في صفقته الكبري

كشفت شبكة "سبورت مولي" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يستعد للدخول في منافسة مع نادي ريال مدريد على نجم نادي باريس سان جيرمان.

* مانشستر سيتي يدخل الصراع على ضم مبابي :

وأكدت الشبكة أن نادي مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة أيضا في التعاقد مع مبابي الصيف الماضي ولكن فشل في ذلك ليستعد لمعاودة المحاولات لضمه الصيف القادم.

* سبب رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع مبابي :

وأشارت الشبكة إلى أن نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع مبابي ليكون بديلا إلى دافيد سيلفا لاعب الفريق الذي قرر الرحيل عن النادي عقب نهاية هذا الموسم.

وسيجهز السيتي مبلغ مالي ضخم ليتمكن من الفوز في صراع ضم مبابي الصيف القادم حيث وضع النادي اللاعب على رأس أولوياتهم.

* مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم :

ولم يشارك مبابي كثيرا مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها حيث خاض 6 مباريات فقط هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.