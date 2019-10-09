رياضة | مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر beIN SPORTS YouTube.. مجموعة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر beIN SPORTS YouTube.. مجموعة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وإليكم تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات الإفريقي وفقًا لما تم نشره عبر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":-

التصنيف الأول:

الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، مازيمبي (الكونغو)، الوداد (المغرب)

التصنيف الثاني:

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النجم الساحلي (تونس)، صنداونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء (المغرب)، الزمالك (مصر) أو جينيراسيون (السنغال).

التصنيف الثالث:

فيتا كلوب (الكونغو)، الهلال (السودان)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، زيسكو (زامبيا).

التصنيف الرابع:

بريميرو دي أوجوستو (أنجولا)، شبيبيه القبائل (الجزائر)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، بلاتينيوم (زيمبابوي).