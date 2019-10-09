رياضة | رسميا...الأمن يرفض استضافة مباراة القمة على ملعب القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا...الأمن يرفض استضافة مباراة القمة على ملعب القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض استضافة مباراة الأهلي والزمالك، على ملعب القاهرة الدولي بالدوري العام.

جاء القرار صادما بالنسبة لمسئولي الجبلاية، بعد إعلان إقامة المباراة على ملعب العاصمة، يوم 19 من الشهر الجاري بالجولة الرابعة للدوري الممتاز.

واشترط مجلس إدارة الاتحاد المصري، موافقة مسؤولو النادي الأهلي، لتأجيل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، طالب بتأجيل المباراة لوقت لاحق عقب الانتهاء من مواجهة جينراسيون فووت السنغالي، في دوري أبطال إفريقيا.

وأقر الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم، إعادة مباراة الزمالك مع جينراسيون فووت، يوم 24 من الشهر الجاري بالقاهرة، في إياب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وتحدث مصدر مسئول داخل النادي الأهلي حول طلب رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء القمة بسبب أزمته في دوري أبطال إفريقيا مع بطل السنغال.

ورفض المصدر ذكر اسمه في الرد على طلب رئيس الزمالك مؤكدا: "كيف أرد على ذلك الأمر ولم يرد لنا خطاب رسمي من اتحاد الكرة بذلك".

وتابع: "الأمور ليست سهلة لكي يوافق اتحاد الكرة على تأجيل لقاء القمة فمباراة الزمالك مع بطل السنغال عقب 5 أيام".

وشدد أنه لو وافق مسؤولو اتحاد الكرة على تأجيل القمة لهذا السبب فلن نوافق وسيتم تصعيد الأمر".

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.