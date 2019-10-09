رياضة | الكاف يعلن تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يعلن تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 - 2020، وذلك قبل إجراء القرعة غدًا الأربعاء.

وجاء فريق الأهلي في التصنيف الأول مع أندية الترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي، بينما جاء فريق الزمالك ومنافسه جينيراسيون فوت بالتصنيف الثاني مع أندية النجم الساحلي وصنداونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي.

وتواجد الزمالك ومنافسه جينيراسيون فوت بالتصنيف الثاني، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، لحسم المتأهل منهما لدور المجموعات بشكل رسمي.

وإليكم تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات الإفريقي وفقًا لما تم نشره عبر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":-

التصنيف الأول:

الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، مازيمبي (الكونغو)، الوداد (المغرب)

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التصنيف الثاني:

النجم الساحلي (تونس)، صنداونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء (المغرب)، الزمالك (مصر) أو جينيراسيون (السنغال).

التصنيف الثالث:

فيتا كلوب (الكونغو)، الهلال (السودان)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، زيسكو (زامبيا).

التصنيف الرابع:

بريميرو دي أوجوستو (أنجولا)، شبيبيه القبائل (الجزائر)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، بلاتينيوم (زيمبابوي).