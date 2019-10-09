رياضة | خاص - الأهلي يرد على طلب الزمالك بتأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يرد على طلب الزمالك بتأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة القمة التي من المقرر أن تقام يوم ١٩ من أكتوبر الجاري، لما بعد مواجهة جيراسيون فوت السنغالي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إعادة مباراة الزمالك وجيراسيون فوت السنغالي بالقاهرة يوم ٢٤ من أكتوبر الجاري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"لم نتلقى أي خطابات رسمية بخصوص تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك".

Advertisements

وأضاف :"بأمارة إيه يتم تأجيل اللقاء، فنحن خضنا مباراة سموحة يوم ٢٣ من سبتمبر الماضي ثم واجهنا كانو سبورت الغيني يوم ٢٨ من الشهر ذاته وهي تعد نفس المدة تقريبًا بين مباراة الزمالك وجيراسون فوت".

وتابع :"الأهلي مر بنفس الظروف ولم يطلب التأجيل، نرفض تأجيل المباراة وملتزمون بالميعاد المحدد لها".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من أكتوبر الجاري في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز".