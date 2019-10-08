شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعلن عن تصنيف الأهلى والزمالك بدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل
وجاء الأهلي في التصنيف الأول ومعه الترجي ومازيمبي والوداد المغربي، أما الزمالك فقد تم وضعه مع جينيراسيون في التصنيف الثاني بجانب فرق صن داونز والرجاء والنجم الساحلي.
وجاء تصنيف الأندية في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:
التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي.
التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي.
التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، زيسكو الزامبي.
التصنيف الرابع: بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، شبيبيه القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي.
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