شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تكشف عن موعد عودة عبد الفتاح آدم للمشاركة مع النصر والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موعد عودة عبد الفتاح آدم لاعب نادي النصر للمشاركة مع فريقه عقب تعافيه من الإصابة.

إصابة عبد الفتاح آدم وغيابه عن النصر

وكان عبد الفتاح آدم قد تعرض إلى إصابة قويه أبعدته عن المشاركة مع النصر خلال الفترة الأخيرة.

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موعد عودة عبد الفتاح آدم للمشاركة مع النصر

وأكدت التقارير الصحفية أن عبد الفتاح آدم سيعود بكامل جاهزيته خلال مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي وذلك بعد أن ينهي برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال أسبوعين.

موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

وستلعب مباراة الهلال والنصر يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي على استاد جامعة الملك سعود.