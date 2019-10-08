شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كولومبيا يعلق على عدم إستدعاء خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل

علق كارلوس كيروش مدرب منتخب كولومبيا على عدم إستدعاء الكولومبي خاميس رودريجيز نجم نادي ريال مدريد والمنتخب.

استبعاد رودريجيز من قائمة منتخب كولومبيا لفترة التوقف الدولي

وكان كارلوس كيروش قد أعلن قائمة منتخب كولومبيا منذ عدة أيام لتشهد استبعاد خاميس رودريجيز لأسباب فنية لتؤكد بعض التقارير الصحفية أن اللاعب نفسه هو من طلب ذلك.

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تعليق كيروش على استبعاد رودريجيز من قائمة كولومبيا

وقال كارلوس كيروش في تصريحات صحفية بشأن استبعاد رودريجيز: "خاميس لم يطلب مني عدم استدعاءه لقائمة المنتخب هذا كان قراري وحدي".

وأضاف: "لا يوجد لاعب يُقرر هذه الأمور ولا يجب على الإعلام الكولومبي الترويج لها، أنا صاحب القرار هنا وأتحدث مع المساعدين لاستعداء افضل من يمثل المنتخب وحسب احتياجاتنا للمباريات القادمة".

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهة نظيره منتخب تشيلي يوم السبت القادم 12 أكتوبر في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي.