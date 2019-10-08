شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف ضم هذا الثنائي والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع كوليبالي ورايس وكشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الثنائي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي و ديكلان رايس لاعب نادي وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وضع كوليبالي ورايس على رأس أولويات الفريق للموسم القادم لمعالجة مستزى الفريق هذا الموسم. ترتيب نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 جولات خاضها حتى الآن في الدوري.

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