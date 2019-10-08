شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يستأنف تدريباته بعد الراحة والان مع التفاصيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء اليوم تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة الهلال.

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد هزم من الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

تدريبات قوية وبدنية للاعبين

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وخاض نادي الاتفاق تدريبه بقيادة المدير الفني للفريق خالد العطوي، حيث أدى الفريق تدريباً اعتيادياً لياقياً وتكتيكياً، قبل أن يقسم العطوي اللاعبين لمجموعتين أجرى بينهما مناورة على نصف الملعب.

غياب بعد اللاعبين بسبب التوقف الدولي

وشهدت التدريبات غياب عدد من لاعبي الفريق للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية في أيام الفيفا من الفترة 7 إلى 15 أكتوبر، حيث استُدعي الحارس رايس مبولحي للانضمام مع منتخب بلاده الجزائر، واستُدعي المدافع سيدريك يامبيري للانضمام مع منتخب بلاده أفريقيا الوسطى، واستُدعي لاعبي الاتفاق المدافع أسامة الحدادي ولاعب الوسط نعيم سليتي للانضمام مع منتخب بلادهما تونس.

ترتيب الاتفاق في الدوري السعودي

يحتل الفريق الاتفاقي المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، جمعهما من انتصارين وأربع هزائم.