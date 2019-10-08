شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: بيل يريد مغادرة ريال مدريد والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد يرغب في مغادرة ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فشل رحيل بيل الصيف الماضي

وكان بيل يرغب في مغادرة نادي ريال مدريد الصيف الماضي والانضمام إلى الدوري الصيني ولكن فشلت المفاوضات.

سبب رغبة بيل في الرحيل عن ريال مدريد

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يريد مغادرة ريال مدريد لأنه لا يشعر بالراحة خلال فترة قيادة زين الدين زيدان للفريق.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل أبرزها نادي توتنهام ونادي مانشستر يونايتد وبعض أندية الدوري الصيني.

وقد شارك جاريث بيل في 9 مباريات حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.