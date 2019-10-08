شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر: ينتقد أرضية ملعب مصطفى تشاكر قبل مباراتة الودية والان مع التفاصيل

وجه جمال بلماضي مدرب الجزائر بطلة أفريقيا انتقادات اليوم الثلاثاء إلى أرضية ملعب استاد مصطفى تشاكر في البليدة قبل مواجهة الكونجو الديمقراطية وديا بعد غد الخميس.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي في إشارة لأحداث مباراة الجزائر ضد المغرب في تصفيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين "من غير المعقول أن تنطفئ الأضواء ملعب بطل أفريقيا ويغيب النشيد الوطني... نعاني من مشكلة في الملعب، والقائمون عليه أكدوا وجوب إغلاقه لثلاثة أشهر".

ويستعد المنتخب الجزائري، الذي أحرز لقب كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخه في يوليو في مصر، لبدء مشواره في التصفيات المؤهلة لنسخة 2021.

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وقال بلماضي "المقابلتين الوديتين تشكلان اختبارا مهما بالنسبة للخضر، حيث سنسعى لإشراك كل اللاعبين" مضيفا أن المنتخب الكونجولي يمتلك نفس مواصفات زامبيا وبوتسوانا اللتين تواجهان الجزائر في المجموعة نفسها بتصفيات كأس الأمم.

وتابع "المنتخب الكونجولي معروف بمهارات لاعبيه وتمكن من تحقيق نتائج جيدة في الفترة السابقة لكن الفريق اليوم في طور البناء تحت قيادة مدرب جديد".

كما تلتقي الجزائر مع كولومبيا الأسبوع المقبل في فرنسا، ويرى بلماضي أن مواجهة منافس غير أفريقي "شيء إيجابي للغاية". وتقام المباراة باستاد بيير موروا في ليل وذكرت تقارير صحفية محلية أن تم بيع 40 ألف تذكرة لحضور المباراة.

وأضاف بلماضي "هذا الشغف الكبير من الجمهور الجزائري دليل على حبه للمنتخب الوطني".