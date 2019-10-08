شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين يوفنتوس وريال مدريد على نجم تشيلسي والان مع التفاصيل
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هناك صراع حاليا بين كبار أندية أوروبا للتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط نادي تشيلسي.
صراع بين يوفنتوس وريال مدريد لضم كانتي
وكشفت الصحيفة أن هناك صراع حاليا بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي ريال مدريد الإسباني لضم كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
قيمة التعاقد مع كانتي
وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع كانتي سيكلف أي نادي حوالي 70 مليون جنية إسترليني.
وسيواجه أي نادي يرغب في التعاقد مع كانتي صعوبة في إنهاء الصفقة نظرا لحاجة نادي تشيلسي له بالإضافة إلى وجود عقوبة على البلوز من إبرام أي صفقات لمدة موسم كامل.
مشاركات كانتي مع تشيلسي هذا الموسم
وقد شارك نجولو كانتي في 5 مباريات حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.
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