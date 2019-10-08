شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس هندرسون يخلف هيتون في منتخب إنجلترا والان مع التفاصيل
قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استدعاء حارس المرمى دين هندرسون ليحل بديلا لتوم هيتون الذي يعاني من الإصابة.
وسينضم هندرسون المعار من مانشستر يونايتد إلى شيفيلد يونايتد إلى تدريبات منتخب إنجلترا غدا الأربعاء على ملعب سانت جورج بارك قبل المواجهتين أمام التشيك وبلغاريا في تصفيات يورو 2020.
ونال هندرسون الاستدعاء الأول لمنتخب الأسود الثلاثة عقب عودة هيتون لفريقه استون فيلا للخضوع للمزيد من الفحوص الطبية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فوز فريقه على نوريتش سيتي 5 1/ .
وقال هندرسون عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "لقد تحقق الحلم، إنه حلم تحول لحقيقة أن اتلقى دعوة الانضمام الأولى للمنتخب الإنجليزي الأول".
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