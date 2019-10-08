شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا «كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» رسميا إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر كاف بيانا رسميا مساء اليوم الثلاثاء أوضح فيه أن المباراة سوف تقام في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري وستنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

كما قررت لجنة المسابقات التالي:

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الزمالك لديه حتى الـ12 من شهر أكتوبر الجاري كموعد أقصى لتحديد الملعب الذي سوف يستضيف المباراة.

يتحمل الاتحاد الإفريقي تكاليف سفر وإقامة جينيراسيون فوت وطاقم الحكام.

سيتم إجراء مزيد من المراجعة للقضية من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي فيما يتعلق باختصاصاتها.

الفريق الخاسر من المباراة رقم 71 و72 سيتأهلان للدور الملحق من كأس الكونفدرالية والمقرر إقامة مباراة الذهاب فيها في الـ30 من شهر أكتوبر الجاري والإياب في الـ5 من شهر نوفمبر المقبل.

ومن جانبه طلب نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور خوض المباراة في القاهرة بحضور الجماهير في القاهرة دون تحديد ملعب، ولكن الأقرب هو طلب الزمالك اللعب على ملعب استاد القاهرة، في حين أن هناك أنباء ترددت عن استضافة ملعب السلام للمباراة.