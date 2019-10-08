صحيفة إيطالية تكشف عن ثنائي جديد يقترب من مانشستر يونايتد

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
أبرزت صحيفة إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو" أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الثنائي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي و ديكلان رايس لاعب نادي وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وضع كوليبالي ورايس على رأس أولويات الفريق للموسم القادم لمعالجة مستزى الفريق هذا الموسم.
ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 جولات خاضها حتى الآن في الدوري.
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