مفاجأة مدوية.. جاريث بيل يصدم ريال مدريد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

بيل

كتب أنس عبد الغني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد أبدى رغبة أكيد في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يريد مغادرة ريال مدريد لأنه لا يشعر بالراحة خلال فترة قيادة زين الدين زيدان للفريق.

وكان بيل يرغب في مغادرة نادي ريال مدريد الصيف الماضي والانضمام إلى الدوري الصيني ولكن فشلت المفاوضات.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل أبرزها نادي توتنهام ونادي مانشستر يونايتد وبعض أندية الدوري الصيني.

وقد شارك جاريث بيل في 9 مباريات حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.