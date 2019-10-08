الكاف يصدر بيان عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أعلن الموقع الرسمي الكاف القرارات النهائية لـ مباراة الزمالك أمام بطل السنغال في الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements وجاءت قرارات الكاف كالتالي: إقامة مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر في القاهرة الساعة 8 بالتوقيت المحلي وان الزمالك سيقوم بتأكيد ملعب المباراة قبل السبت 12 أكتوبر. وأن الكاف هو من يتحمل تكاليف الفريق السنغالي وكذلك مسئولي المباراة من طاقم وخلافه ةاللجنة التأديبية بالكاف ستقوم بإجراء مزيد من المراجعة للقضية فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة باختصاصاتها وسيلعب الفريق الخاسر من هذه الجولة للكونفدرالية الذي ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر 2019 والمباراة الثانية في 5 نوفمبر 2019 والفائز سيكون مؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

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