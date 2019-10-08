شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية تستضيف البطولات المحلية والدولية للفروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مهند شعراوي (جدة)

بحضور رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزيريلو، وقَّعت الهيئة مع الاتحاد السعودي مذكرة تعاون لتعزيز دورها وزيادة الأنشطة الترفيهية، حيث سيتم إنشاء مركز للفروسية في وادي صفار، كأحد مشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وتشمل المذكرة جذب وتنظيم واستضافة بطولات وأنشطة الفروسية المحلية والدولية، وتطوير مراكز تعليم الفروسية، والخطط المشتركة لتنظيم العديد من الدورات التدريبية للفروسية والحكام والمدربين، كما تضمنت الجوانب التعليمية وتبادل الخبرات.

وقال الأمير عبدالله بن فهد: «تحظى رياضة الفروسية بدعم لا متناهٍ من القيادة الرشيدة، بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لما تمثله من تجسيد لتاريخ المملكة العربية السعودية والاحتفاء بتاريخها الزاخر بالفرسان والبطولات، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لمواكبة التطورات العالمية للفروسية وتطوير منسوبيها». وأضاف: «إن الاهتمام بمجتمع صحي ورياضي هو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونحن متحمسون لتحويل هذه الشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى واقع ملموس لدعم رياضة الفروسية في السعودية، لتكون المملكة رائدة في هذا المجال».

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: «نأمل أن يعكس هذا التعاون الروابط والتقاليد الثقافية السعودية التي كان الخيل والفارس جزأين من تاريخها، ورمزين للفخر والانتماء إلى تاريخ المملكة». وتابع: «تأتي جهود هيئة تطوير بوابة الدرعية لتسليط الضوء على الاهتمام بالموروث الثقافي والتراثي في الدرعية، من خلال العديد من المبادرات في كافة المجالات، لتشمل العمارة والثقافة والفنون، حيث تمثل هذه الشراكة دعامة للمساهمة في التنمية الثقافية والاقتصادية في المنطقة».