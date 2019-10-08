شكرا لقرائتكم كاف يعلن التصنيف النهائي لأندية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرار كاف بخصوص الزمالك حيث أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية المشاركة فى قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام غداً الأربعاء. ووضع الاتحاد الافريقي قرار كاف بخصوص الزمالك ان النادي الأهلي فى التصنيف الأول، بينما جاء الزمالك بطل أزمة مباراة جينيراسيون فى التصنيف الثاني. Advertisements وجاء تصنيف الأندية المشاركة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كالتالي..

التصنيف الأول: الأهلي، الترجي، الوداد، مازيمبي التصنيف الثاني: النجم الساحلي، الرجاء البيضاوي، صن داونز، الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون التصنيف الثالث: اتحاد العاصمة، زيسكو يونايتد، فيتا كلوب، الهلال التصنيف الرابع: شبيبة القبائل، بلاتينوم، أول أغسطس، بترو أتليتكو

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