شكرا لقرائتكم علاء ميهوب يبحث عن بديل للثنائي الترسانة أحمد هشام وإيهاب فؤاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة عن بديل للثنائي أحمد هشام وإيهاب فؤاد الذي سيغيب عن أولى مباريات الشواكيش بدوري القسم الثاني أمام منتخب السويس المقرر إقامتها يوم 21 اكتوبر الجارى باستاد حسن الشاذلى بداعى الإيقاف .

ويعد الثنائي من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها علاء ميهوب المدير الفنى للفريق إلا أنه ونظرا لحصولهم على الإنذار الثالث فى الجولة الأخيرة من الموسم الماضى فإنهما سيغيبا عن لقاء الجولة الأولى .

ويحاول علاء ميهوب إيجاد البديل الكفء للاعبين خلال الفترة المقبلة بعدما تعاقد الفريق مع اكثر من لاعب سيتم الإستعانة بهم خلال مباريات الموسم المقبل