شكرا لقرائتكم علاء ميهوب يبحث عن بديل للثنائي الترسانة أحمد هشام وإيهاب فؤاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد الثنائي من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها علاء ميهوب المدير الفنى للفريق إلا أنه ونظرا لحصولهم على الإنذار الثالث فى الجولة الأخيرة من الموسم الماضى فإنهما سيغيبا عن لقاء الجولة الأولى .
ويحاول علاء ميهوب إيجاد البديل الكفء للاعبين خلال الفترة المقبلة بعدما تعاقد الفريق مع اكثر من لاعب سيتم الإستعانة بهم خلال مباريات الموسم المقبل
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