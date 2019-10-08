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شكرا لقرائتكم الخطيب يخضع لجراحة حقن موضعي للعصب في الظهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والألتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحه والتي سيتم صرف النظر عنها إذا مازالت الآلام.
وتابع الطبيب المعالج للخطيب : إذا تم أستنفاذ العلاج التحفظي وأستمرت الآلام .. بالتالي سيكون من الضروي أجراء عملية جراحية في ألمانيا لأستئصال الغضروف وهذا الأمر سوف يتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.
وأكد الدكتور فرهود أن العلاج الطبيعي والراحة مهمة في هذه الفترة لإزالة أي أحتقان في العصب لكن تبقى الكلمة الأخيرة بعد القيام بكل المراحل العلاجية التحفظية لحماية محمود الخطيب من جراحه جديدة وكل الأمور واردة.
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