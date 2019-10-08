شكرا لقرائتكم اتحاد رفع الأثقال يخطر اللجنة الاوليمبية بقرار التجميد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد رفع الاثقال خطاب بالخمسة اللاعبين الذي ظهرت عينتهم ايجابية ، إلي اللجنة الاوليمبية المصرية ، وجاء من ضمن اللاعبين الخمس البطلة الاوليمبية سارة سمير .

والخمس اللاعبين هم ، سارة سمير وسمر حبشي وسلمي فرج ومصطفي منصور وعبد الرحمن السيد.

ووافق اتحاد رفع الاثقال برئاسة محمود محجوب ، علي قرار اللجنة الاوليمبية الدولية بتجميد الاتحاد لحين إقرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتم الكشف صباح اليوم، عن وجود خمس عينات إيجابية في اللاعبين المصريين الذين مثّلوا مصر في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.

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وأصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيان، اليوم، بشأن القرارات التى صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال الدائرة خلال الفترة الحالية وأهمها تجميد الاتحاد لحين التحقيق في العينات الايجابية .

وفي الإطار ذاته، أعلن الربّاع المصري محمد إيهاب، اعتزال ممارسة لعبة رفع الأثقال، حال استمرار قرار إيقاف الاتحاد المصري، وحرمان اللاعبين المصريين من المشاركة في كل البطولات.