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شكرا لقرائتكم اتحاد رفع الأثقال يخطر اللجنة الاوليمبية بقرار التجميد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والخمس اللاعبين هم ، سارة سمير وسمر حبشي وسلمي فرج ومصطفي منصور وعبد الرحمن السيد.
ووافق اتحاد رفع الاثقال برئاسة محمود محجوب ، علي قرار اللجنة الاوليمبية الدولية بتجميد الاتحاد لحين إقرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وتم الكشف صباح اليوم، عن وجود خمس عينات إيجابية في اللاعبين المصريين الذين مثّلوا مصر في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.
وأصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيان، اليوم، بشأن القرارات التى صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال الدائرة خلال الفترة الحالية وأهمها تجميد الاتحاد لحين التحقيق في العينات الايجابية .
وفي الإطار ذاته، أعلن الربّاع المصري محمد إيهاب، اعتزال ممارسة لعبة رفع الأثقال، حال استمرار قرار إيقاف الاتحاد المصري، وحرمان اللاعبين المصريين من المشاركة في كل البطولات.
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