شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك فى موعدها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض اقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم ١٩ اكتوبر الجاري علي ستاد القاهرة.
كان اتحاد الكرة اعلن اقامة مباراة القمة علي ستاد القاهرة بدون جمهور لكن الامن رفض وطلب نقلها خارج القاهرة .
يذكر ان الزمالك طلب تاجيل مباراة القمة امام الاهلي مطالبا بإقامتها بعد مباراة جينراسيون السنغالي يوم ٢٤ اكتوبر الجاري بدوري الأبطال .
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