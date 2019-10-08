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اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك فى موعدها...

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جدة - عمرو شويل اكد مسئولو اتحاد الكرة، ان مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الأسبوع الرابع بالدوري ستقام في موعدها ١٩ اكتوبر الجاري ، علي ان يتم نقلها الي ستاد برج العرب بالاسكندرية بدلا من ستاد القاهرة .

 

وتلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض اقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم ١٩ اكتوبر الجاري علي ستاد القاهرة.

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كان اتحاد الكرة اعلن اقامة مباراة القمة علي ستاد القاهرة بدون جمهور لكن الامن رفض وطلب نقلها خارج القاهرة .

 

يذكر ان الزمالك طلب تاجيل مباراة القمة امام الاهلي مطالبا بإقامتها بعد مباراة جينراسيون السنغالي يوم ٢٤ اكتوبر الجاري بدوري الأبطال .

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