شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يدخل مرحلة الجد استعدادا لـ جنوب إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران المنتخب الوطني الأولمبي الذي أقيم على الملعب الرئيسي لاستاد بترو سبورت اليوم ،الثلاثاء، حماسا وجدية استعداد لمباراتي جنوب أفريقيا يومي الجمعة والأحد المقبلين ضمن برنامج الفريق استعدادا لنهائيات الأمم الافريقيه تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو.

وحرص شوقي غريب المدير الفني للفريق على بدء تقديم محاضرات الفيديو للاعبين تتضمن لقطات لبعض اخطاء اللاعبين في مبارياتهم السابقه وايضا لقطات لآداء الفرق التي تقع في مجموعتنا، فيما واصل الثنائي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق التدريبات العلاجية تحت اشراف الجهاز الطبي.

من جانبه، أكد شوقي غريب على دخول الفريق "مرحلة الجد" وأنه راض عن تركيز اللاعبين وحماسهم في المران وكلها أمور ايجابيه تصب في مصلحة الفريق ، حيث أصبح لا بديل أمامنا سوي الفوز واسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصريه ، وقال غريب ان الجهاز الفني يحاول تحقيق أقصي استفاده من مباراتي جنوب أفريقيا

علي الجانب الآخر، أكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب علي وصول بعثة منتخب جنوب أفريقيا غدا والتي تضم اربع محترفين في البرتغال والدانمارك، فيما كشفت بعثة جنوب أفريقيا عن قائمة الفريق الذي سيلعب مباراتين أمام نظيره المصري وعلي رأسها باكماني لاعب الاهلي السابق وصن داونز الحالي وتضم القائمة:

حراس المرمي :

١)موندي مبوتو

٢)دارين چونسون

٣)أنديلي مبانچوا

المدافعين ..

٤) جيڤين مسيمانجوا

٥)سيابونجا نجيزانا

٦)سانديلي مثيثوا

٧)چيمس تابيسو مونياني

٨) هابي تينيكو

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٩) بونجاني سام

١٠)ريبو تيرشيوس ماليبي

١١) كاتليجو موهامي

وسط الملعب ..

١٢)كيانو كوبيدو

١٣)نيوجيفت لينكس "محترف بالدانمارك"

١٤)كوباميلو كوديسانج "محترف بالبرتغال"

١٥)كاموهيلو ابل

١٦)جرانت ماجيرمان

١٧)چيمي كرايج ويبر

١٨)تابو سيلي "محترف بالبرتغال"

المهاجمين ..

١٩)لوثر سينج "محترف بالبرتغال"

٢٠)فاكاماني ماهلامبي

٢١) ايتوميلينج سوباني