شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى خطابا رسميا من الجهات الأمنية برفض اقامة مباراة القمة على ستاد القاهره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض اقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم ١٩ اكتوبر الجاري علي ستاد القاهرة. كان اتحاد الكرة اعلن اقامة مباراة القمة علي ستاد القاهرة بدون جمهور لكن الامن رفض وطلب نقلها خارج القاهرة . ويحتل الاهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط وذلك بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

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