شكرا لقرائتكم رئيس جينيراسيون: جاهزون لمواجهة الزمالك رغم تحفظاتنا على اعادة المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال رئيس جينيراسيون فوت في تصريحات خاصة إن الفريق السنغالي مستعد للمواجهة المرتقبة أمام بطل مصر ، قائلا: "لدينا بعض التعليقات ولكن في النهاية جاهزين للمباراة".

وأصدر اتحاد الكرة الأفريقى "كاف" بيانًا رسميًا لتوضيح القرارات التى اتخذت بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء نص البيان كالتالى..

عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساءًا بالتوقيت المحلي.

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من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر

- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها

الفريق الخاسر في مجموع المباراتين #71 و#72 سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة توتال كاف كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.