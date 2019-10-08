شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تاجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تاجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الأسبوع الرابع بالدوري والمقرر لها ١٩ اكتوبر الجاري .

وكشف مصدر باللجنة الخماسية انه لا يوجد ما يستدعي تاجيل المباراة علي الإطلاق ، قاءلا :" مباراة الزمالك مع جينراسيون السنغالي ستقام يوم ٢٤ اكتوبر ومباراة القمة ستقام يوم ١٩ من نفس الشهر ، لا يوجد مبرر لتأجيل المباراة ".

تابع ان اتحاد الكرة لم يتسلم اي خطابات من الزمالك لتأجيل القمة ، مشددا علي ان اتخاد الكرة يرغب في المقام الاول في الحفاظ علي جدول الدوري وانتظام المسابقة .