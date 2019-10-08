شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تاجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر باللجنة الخماسية انه لا يوجد ما يستدعي تاجيل المباراة علي الإطلاق ، قاءلا :" مباراة الزمالك مع جينراسيون السنغالي ستقام يوم ٢٤ اكتوبر ومباراة القمة ستقام يوم ١٩ من نفس الشهر ، لا يوجد مبرر لتأجيل المباراة ".
تابع ان اتحاد الكرة لم يتسلم اي خطابات من الزمالك لتأجيل القمة ، مشددا علي ان اتخاد الكرة يرغب في المقام الاول في الحفاظ علي جدول الدوري وانتظام المسابقة .
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