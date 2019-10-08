شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة الصالات يهزم الامارات 3 - 2 في ودية قبل بطولة المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح فوز مثير علي المنتخب الاماراتي بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة بنادي البطائح بامارة عجمان ضمن معسكر المنتخب الوطني بالامارات استعدادا لبطولة افريقيا بالمغرب يناير 2020

وتمكن منتخب مصر من استغلال الموقف واحرز طارق حسن الهدف الثالث وقبل نهاية المباراة تمكن المنتخب الاماراتي من تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بثلاثية لهدفين .

وشهد اللقاء حضور الشيخ عبدالله عمران الامين العام لاتحاد الكرة بالامارات والشيخه ندا عسكر الامين العام لكرة الصالات بإمارة الشارقة وكانوا في استقبال بعثة المنتخب المصري برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق التي اكدت علي سعادتها بحفاوة الاستقبال وتزليل كل الصعوبات امام منتخب مصر.

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من جانبه ، اكد هشام صالح ان المباراة جاءت قوية وشهدت ندية وحماس من جانب المنتخبين ، موضحاً ان لاعبيه قدموا اداء قوي وكانوا قريبين من تسجيل اكثر من هدف الا ان اهدار الفرصة السهلة حال دون ذلك خاصة في الشوط الاول ، موضحاً انه اعطي تعليماته بين شوطي اللقاء بضرورة ترجمة الاداء القوية لأهداف وتمكنوا مم تسجيل ثلاثة اهداف

ومن المقرر ان يخوض منتخب الفراعنة مباراة اخري مع منتخب الامارات غدا الاربعاء في ختام معسكر الفريق بالامارات حيث تعود البعثة لارض الوطن يوم 11 اكتوبر.