شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى يخوض مباراتين ودتين خلال الشهر الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى خوض مباراتين ودتين يومى الجمعه والسبت المقبلين أمام فريق السلوم وفرق أخر من الدرجه الثانيه جارى الاتفاق معه وذلك في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة وادي دجلة في الاسبوع الرابع المقرر لها ١٨ اكتوبر الجارى.

وتتوقف بطولي الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المتخبين الأول والأولمبي بمباريات ودية خلال الأيام المقبلة إستعداداً للإرتباطات المقبلة للمنتخبين.

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ويواصل الفريق تدريباته اليوميه على ملاعب سموحه عقب الراحه التى حصل عليها اللاعبين ٤٨ ساعة، ومن المنتظر عوده الثنائى اوكوى و ويلسون يومى ١٣ و ١٤ اكتوبر الجارى عقب اداء مبارياتهم الدوليه مع منتخبات بلادهم.

ووعد طلعت يوسف جميع اللاعبين الذين لم يحصلو على فرصه المشاركه بالدخول فى المباريات القادمه بشرط اثبات احقيتهم فى حجز مكان ثابت فى التشكيل والاجتهاد فى التدريبات خلال الايام القادمه