شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى يخوض مباراتين ودتين خلال الشهر الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتوقف بطولي الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المتخبين الأول والأولمبي بمباريات ودية خلال الأيام المقبلة إستعداداً للإرتباطات المقبلة للمنتخبين.
ويواصل الفريق تدريباته اليوميه على ملاعب سموحه عقب الراحه التى حصل عليها اللاعبين ٤٨ ساعة، ومن المنتظر عوده الثنائى اوكوى و ويلسون يومى ١٣ و ١٤ اكتوبر الجارى عقب اداء مبارياتهم الدوليه مع منتخبات بلادهم.
ووعد طلعت يوسف جميع اللاعبين الذين لم يحصلو على فرصه المشاركه بالدخول فى المباريات القادمه بشرط اثبات احقيتهم فى حجز مكان ثابت فى التشكيل والاجتهاد فى التدريبات خلال الايام القادمه
كانت هذه تفاصيل خبر الإتحاد السكندرى يخوض مباراتين ودتين خلال الشهر الجاري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.