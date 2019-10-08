شكرا لقرائتكم يد الزمالك تفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 28 /23... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشهد مشوار الزمالك فى البطولة تحقيق الفوز فى مواجهتين على كلا من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر 45 / 25 قبل أن يهزم النجم الكونغولي 41 / 26 في ثان لقاءاته.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك غدًا الأربعاء مع وداد سمارة المغربى فى ختام الدور الأول .

Advertisements

تضم قائمة الزمالك كلاً من، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- على هشام- مصطفى خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

ويشارك فى البطولة الأفريقية من مصر كل من الزمالك وسبورتنج ويقع الفريق الأبيض فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.