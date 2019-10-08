شكرا لقرائتكم " كاف" يعلن عن موعد مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الثلاثاء، إقامة مباراة الزمالك المصري وجينراسيون فوت السنغالي يوم الخميس الموافق 24 من أكتوبر الجاري في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لمصر.

وذكر (كاف) في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن اللجنة المنظمة لمباريات البطولة اجتمعت مع نظام ترخيص الأندية في مقر الاتحاد في القاهرة، لبحث القرار النهائي بخصوص المباراة.

وأضاف البيان أن الزمالك سوف يؤكد ملعب المباراة في موعد أقصاه 12 أكتوبر الجاري، مضيفا أن كاف سوف يتكفل بنفقات السفر والإقامة للفريق السنغالي وحكام المباراة .

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وتابع البيان أن الفريق الخاسر بمجموع المباراتين سيتأهل إلى الدور التمهيدي الإضافي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 30 من الشهر الجاري ومباراة العودة في الخامس من نوفمبر.

واختتم البيان بأن اللجنة التأديبية في (كاف) ستقوم بمراجعة القضية فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة باختصاصها، وذلك من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وكان الزمالك خسر ذهابًا في السنغال 1 - 2 ، قبل أن تندلع أزمة مباراة العودة بإصرار الفريق السنغالي على خوضها في ملعب "بترو سبورت"، فيما توجه لاعبو الزمالك إلى ملعب "برج العرب" بالإسكندرية وسط حضور حكام المباراة والمراقب بها.