شكرا لقرائتكم الهلال يتنازل عن دخل "ضمك" لأسرة عبدالله الشريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، التنازل عن حصة الفريق من دخل مباراته المقبلة أمام ضمك، لصالح أسرة لاعب الهلال السابق، عبدالله الشريدة، الذي وافته المنية يوم الاثنين عن عمر يناهز 50 عاماً.

وقال الهلال في بيان صحافي نشره، يوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : حث مجلس الإدارة جماهير النادي بالتفاعل مع هذه الخطوة، تكريما لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذين ساهموا في تحقيق ما يزيد عن 20 بطولة أثناء تمثيله فريق الهلال الأول.

وستقام مباراة الهلال ضد ضمك في 18 أكتوبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.