خبير قانوني: يكشف مصير نادي الزمالك حال انسحابه من الدوري.. ويؤكد: مرتضى منصور يثير الفتنة ويخلق أزمة أمنية كبيرة

أحمد أبوعقيل

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن تهديد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بالإنسحاب من مسابقة الدوري الممتاز يعد مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لاتحاد الكرة مما يعرض النادي لعقوبات مغلظة من لجنة المسابقات بالاتحاد.

وتابع:" ما يفعله رئيس نادي الزمالك محاولة لخلق أزمة أمنية ورياضية في مصر ويضع الجهات الأمنية في مأزق لرفضة لعب مباراة الأهلى يوم 19 اكتوبر بالإضافة إلى إصراره على لعبة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى بحضور جماهيري على استاد القاهرة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه لن يوافق على خوض فريقه، مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى.

قال رئيس الزمالك "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".

وطالب مهران المستشار مرتضي منصور بالإلتزام بالوائح والقانوني المنظمة لكرة القدم في مصر بما يضمن الحفاظ على الأمن وعدم تأجيج مشاعر الجماهير.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أنهت الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا وأصدر قرارا بإعادة المباراة يوم 24 أكتوبر الجاري.

واستند الاتحاد الأفريقي في قراره على بند أن التأهل واحتساب فريق فائزًا ومن ثم يصعد للدور الأعلى لا يتم إلا باللعب وليس بقرار إداري، وهذا بند في للائحة لجنة مسابقات "كاف"، لذلك تم اتخاذ القرار بإعادة مباراة الإياب.