الموجز
رفض النادى الاهلى تأجيل مباراة الزمالك المُقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على ضرورة إقامة اللقاء في الموعد المُتفق عليه منذ إنطلاق المسابقة قبل عدة اسابيع.
وكشفت مصادر أن إدارة الاهلي تمسكت بإقامة مباراة القمة بالموعد المُحدد سلفاً خاصة وأن اتحاد الكرة سبق وأرسل جدول الدوري بالمواعيد المُحددة منذ فترة كما أن إتحاد الكرة أعلن إن هذه المواعيد ثابتة ونهائية ولن يتم تغييرها إلا في الضرورة القصوى وبموافقة الأندية.
كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكد أن فريقه لن يواجه الأهلي قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى.
وقال رئيس الزمالك فى تصريحاته لـ"سوبر كورة": "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".
ويحتل الاهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط وذلك بعد مرور 3 جولات من المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة.. الأهلى يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والمحدد لها 19 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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