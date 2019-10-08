رسميًا.. الكاف يحدد موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي



الموجز

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعدما قرر إعادة المباراة بشكل رسمي بالقاهرة، في اجتماعه، الذي انعقد اليوم بالقاهرة.

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن المباراة ستقام يوم 24 من الشهر الجاري بشكل رسمي، كما كان مُحدد لها في القاهرة.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موقف الزمالك وجينيراسيون في قرعة دوري أبطال أفريقيا غدًا، خاصة بعدما قرر إعادة المباراة بشكل رسمي في القاهرة في اجتماعه الذي انعقد اليوم بالقاهرة.

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وقال شيهو ديكو، إن الزمالك وجينيراسيون سيتواجدا بالمستوى الثاني في قرعة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "ديكو" قرار إعادة المباراة عادل للزمالك وجينيراسيون، لأن الجميع تسبب في الأزمة، وسيتم إعادة المباراة كما كانت في الأصل بين الفريقين، مثلما كان محددا لها".

واستكمل: "لابد من خوض المباراة قبل بدء مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، وقبل دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية".

وعن اعتراض الجانب السنغالي عن هذا القرار قال ديكو: "جينيراسيون ليس في موضع اختيار، هم غادروا القاهرة قبل تحديد موعد جديد للمباراة، ولم ينتظروا حتى اتخاذ كاف قراره مثلما تقول القواعد، وليس لديهم سبب وحيد للجوء للمحكمة الرياضية".