السعودية تستضيف أول دورة دولية لكرة المضرب في ديسمبر









اسماء السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها أول دورة دولية لكرة المضرب في كانون الاول/ديسمبر المقبل، وتخصيص لها جوائز مالية بقيمة ثلاثة ملايين دولار (2,74 مليون يورو)، حيث من المقرر اقامتها في مدينة الدرعية، الواقعة على مشارف العاصمة الرياض.

وأعلن الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، في بيان ان "استضافة دورة دولية عالمية في كرة المضرب للمرة الأولى هي لحظة هامة أخرى للمملكة".

وأشار الى أن "هدفنا واضح وهو أن نساهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات".

وستقام الدورة الاستعراضية في الدرعية التي تضم حي الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

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وتأتي خطوة اقامة "كأس الدرعية للتنس" ضمن اطار خطة النهضة الرياضية في المملكة، وقبل استضافتها للمرة الاولى في تاريخها رالي دكار الصحراوي في كانون الثاني/ يناير 2020.

وتتحضر الدرعية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر لكي تستقبل للعام الثاني تواليا الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة.

كما ستستضيف في 7 كانون الأول/ديسمبر منازلة الثأر في الوزن الثقيل بين الملاكمين البريطاني أنتوني جوشوا ومنافسه الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، بعد ستة اشهر من الخسارة المفاجئة لجوشوا في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وكشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن "كأس الدرعية للتنس ستستضيف أبرز وأفضل لاعبي التنس في العالم هنا بالمملكة وفي ميدان الدرعية الذي يتم إنشاؤه خصيصًا لاستضافة هذه الفعاليات العالمية...".

وتأكد حتى الآن مشاركة أربعة لاعبين في هذه الدورة الاستعراضية التي تستمر ثلاثة ايام من 12 حتى 14 كانون الاول/ديسمبر، هم السويسري ستانيسلاف فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام، الصاعد بقوة الروسي دانييل مدفيديف، الإيطالي فابيو فونييني والبلجيكي دافيد غوفان، على أن يعلن لاحقا عن أسماء اللاعبين الأربعة الآخرين.