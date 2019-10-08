شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم أتلتيكو فى البطولة الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد الأول بنادى سبورتنج بقيادة مديره الفنى أسر القصبى على نظيره أتلتيكو بطل الرأس الأخضر بنتيجة 43 /30 فى إطار ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة أفريقيا المقامة على الرأس الأخضر.

وحقق سبورتنج الفوز فى أولى مواجهاته على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 34 /25 الجمعة، قبل أن يهزم رد ستار الإيفوارى السبت 29 /21 ويحصل على راحة الأحد لينجح فى الفوز على جى أس كى الكونغولى أمس الإثنين.

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يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كل من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.