شكرا لقرائتكم خبر عن مران المنتخب الأولمبى قبل ودية جنوب أفريقيا.. غريب يتحدث عن "مرحلة الجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران المنتخب الوطني الأولمبي الذي أقيم على الملعب الرئيسي لاستاد بترو سبورت اليوم، الثلاثاء، حماسًا وجدية استعدادًا لمباراتي جنوب أفريقيا يومي الجمعة والأحد المقبلين ضمن برنامج الفريق استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وحرص شوقي غريب المدير الفني للفريق على بدء تقديم محاضرات الفيديو للاعبين تتضمن لقطات لبعض أخطاء اللاعبين في مبارياتهم السابقة وأيضًا لقطات لأداء الفرق التي تقع في مجموعتنا، فيما واصل الثنائي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق التدريبات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.

من جانبه، أكد شوقي غريب على دخول الفريق "مرحلة الجد" وأنه راضٍ عن تركيز اللاعبين وحماسهم في المران وكلها أمور إيجابية تصب في مصلحة الفريق، حيث أصبح لا بديل أمامنا سوى الفوز وإسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية، وقال غريب إن الجهاز الفني يحاول تحقيق أقصى استفادة من مباراتي جنوب أفريقيا.

علي الجانب الآخر، أكد الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب وصول بعثة منتخب جنوب أفريقيا غدًا والتي تضم 4 محترفين في البرتغال والدنمارك، فيما كشفت بعثة جنوب أفريقيا عن قائمة الفريق الذي سيلعب مباراتين أمام نظيره المصري وعلي رأسها باكماني لاعب الأهلي السابق وصن داونز الحالي وتضم القائمة:

حراس المرمى:

١)موندي مبوتو

٢)دارين چونسون

٣)أنديلي مبانچوا

المدافعون

٤) جيڤين مسيمانجوا

٥)سيابونجا نجيزانا

٦)سانديلي مثيثوا

٧)چيمس تابيسو مونياني

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٨) هابي تينيكو

٩) بونجاني سام

١٠)ريبو تيرشيوس ماليبي

١١) كاتليجو موهامي

وسط الملعب

١٢)كيانو كوبيدو

١٣)نيوجيفت لينكس "محترف بالدانمارك"

١٤)كوباميلو كوديسانج "محترف بالبرتغال"

١٥)كاموهيلو ابل

١٦)جرانت ماجيرمان

١٧)چيمي كرايج ويبر

١٨)تابو سيلي "محترف بالبرتغال"

المهاجمون

١٩)لوثر سينج "محترف بالبرتغال"

٢٠)فاكاماني ماهلامبي

٢١) ايتوميلينج سوباني