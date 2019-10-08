شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يفوز على الإمارات 3 / 2 في عجمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح فوزًا مثيرًا على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي البطائح بأمارة عجمان ضمن معسكر المنتخب الوطني بالإمارات استعدادًا لبطولة أفريقيا بالمغرب يناير 2020.

وتمكن منتخب مصر من استغلال الموقف وأحرز طارق حسن الهدف الثالث وقبل نهاية المباراة تمكن المنتخب الإماراتي من تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بثلاثية لهدفين .

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وشهد اللقاء حضور الشيخ عبد الله عمران الأمين العام لاتحاد الكرة بالإمارات والشيخة ندا عسكر الأمين العام لكرة الصالات بإمارة الشارقة وكانوا في استقبال بعثة المنتخب المصري برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق التي أكدت سعادتها بحفاوة الاستقبال وتذليل كل الصعوبات أمام منتخب مصر.

من جانبه أكد هشام صالح أن المباراة جاءت قوية وشهدت ندية وحماس من جانب المنتخبين، موضحًا أن لاعبيه قدموا أداء قويًا وكانوا قريبين من تسجيل أكثر من هدف إلا أن إهدار الفرصة السهلة حال دون ذلك خاصة في الشوط الأول، موضحاً أنه أعطي تعليماته بين شوطي اللقاء بضرورة ترجمة الأداء القوية لأهداف وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف .

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة مباراة أخري مع منتخب الإمارات غدًا الأربعاء في ختام معسكر الفريق بالإمارات حيث تعود البعثة لأرض الوطن يوم 11 أكتوبر.